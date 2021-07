Tokyo 2020, Doncic è super al debutto olimpico: stesa l'Argentina (Di lunedì 26 luglio 2021) un super Doncic quello che ha debuttato questa mattina ai Giochi Olimpici . Il match d'esordio della sua Slovenia a Tokyo 2020 è terminato per 118 - 100, contro un'Argentina che nulla ha potuto contro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) unquello che ha debuttato questa mattina ai Giochi Olimpici . Il match d'esordio della sua Slovenia aè terminato per 118 - 100, contro un'che nulla ha potuto contro ...

Tokyo 2020 come Rio 2016. Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea. ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di ciclismo. MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ. L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di Kamminga. La squadra olimpica dei rifugiati partecipa alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020. Per la seconda volta nella storia. SPECIALE GIOCHI TOKYO 2020: Diana Bacosi conquista l'argento nello skeet

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi, Fioravanti si ferma agli ottavi nel surf Il cammino di Fioravanti a Tokyo 2020, invece, si ferma qui.

Tokyo 2020, Doncic è super al debutto olimpico: stesa l'Argentina un super Doncic quello che ha debuttato questa mattina ai Giochi Olimpici . Il match d'esordio della sua Slovenia a Tokyo 2020 è terminato per 118 - 100, contro un'Argentina che nulla ha potuto contro lo strapotere del fenomeno dei Dallas Mavericks . L'interprete principale della nazionale balcanica ha messo a ...

Tokyo 2020, le gare in programma oggi 26 luglio La Stampa Olimpiadi Tokyo 2020, tiro a volo: Diana Bacosi vince l’argento nello skeet femminile Diana Bacosi ottiene il secondo gradino del podio arrendendosi nel finale alla statunitense Amber English. Il terzo posto va alla cinese Meng Wei.

THOMAS PIDCOCK, UN ALTRO FENOMENO DELLA MULTIDISCIPLINARITA’ Nato ciclocrossista e stradista, Tom Pidcock ha, però, trovato il suo vero terreno d’elezione nel cross country. Il giovanissimo fuoriclasse britannico è salito su una bicicle ...

