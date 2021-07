Tokyo 2020, Di Francisca: “Fioretto in difficoltà, pronta a dare una mano” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Se si è mancato il podio dopo 33 anni un motivo ci sarà. Siamo nel bel mezzo di un ricambio generazionale ma di sicuro la qualità delle nostre ragazze è peggiorata. C’è un problema non solo nel Fioretto femminile ma in tutta la scherma italiana e non sarà facile risolverlo. Da qua a Parigi servirà tanto lavoro. Io sono pronta a dare una mano, la passione è ancora tanta”. La campionessa olimpica nel Fioretto sia individuale che a squadre di Londra 2012 Elisa Di Francisca commenta così all’Adnkronos il momento difficile del Fioretto femminile italiano per la prima volta dal ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 luglio 2021) “Se si è mancato il podio dopo 33 anni un motivo ci sarà. Siamo nel bel mezzo di un ricambio generazionale ma di sicuro la qualità delle nostre ragazze è peggiorata. C’è un problema non solo nelfemminile ma in tutta la scherma italiana e non sarà facile risolverlo. Da qua a Parigi servirà tanto lavoro. Io sonouna, la passione è ancora tanta”. La campionessa olimpica nelsia individuale che a squadre di Londra 2012 Elisa Dicommenta così all’Adnkronos il momento difficile delfemminile italiano per la prima volta dal ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - fisco24_info : Tokyo 2020, Di Francisca: 'Fioretto in difficoltà, pronta a dare una mano': 'C'è un problema non solo nel fioretto… - zazoomblog : Tokyo 2020 tennistavolo: il Giappone prevale sulla Cina Mizutani-Ito d’oro nel doppio misto - #Tokyo #tennistavolo… -