Tokyo 2020, basket 3×3: cuore Italia, ma vincono gli USA (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia sfiora l’impresa nella sesta e penultima giornata della fase a gironi del basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Contro gli USA termina 13-17, con le Azzurre che sono riuscite a rimanere aggrappate alla partita fino all’ultimo minuto, con Rulli e D’Alie top scorer (nonostante i parecchi errori da sotto canestro per quest’ultima) dell’Italia con 4 punti a testa. Le Azzurre si sono comportate molto bene anche nella fase difensiva, nonostante le difficoltà nel tenere giocatrici come Dolson e Gray. Con una vittoria, l’Italia si sarebbe qualificata ai quarti, ma ora tutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) L’sfiora l’impresa nella sesta e penultima giornata della fase a gironi del3×3 femminile alle Olimpiadi di. Contro gli USA termina 13-17, con le Azzurre che sono riuscite a rimanere aggrappate alla partita fino all’ultimo minuto, con Rulli e D’Alie top scorer (nonostante i parecchi errori da sotto canestro per quest’ultima) dell’con 4 punti a testa. Le Azzurre si sono comportate molto bene anche nella fase difensiva, nonostante le difficoltà nel tenere giocatrici come Dolson e Gray. Con una vittoria, l’si sarebbe qualificata ai quarti, ma ora tutto ...

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 13 - 17): basket 3x3, una sconfitta con onore ...Uniti si rivelano più forti e al termine dei 10 minuti effettivi portano a casa una vittoria che significa a questo punto qualificazione diretta alla semifinale del torneo alle Olimpiadi 2020 Tokyo, ...

