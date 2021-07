Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: terza medaglia d’oro per la Corea del Sud. Vittoria molto sofferta nella prova a squadre maschile (Di lunedì 26 luglio 2021) La Corea del Sud va a un soffio dal baratro ma si salva, trionfando anche nella prova a squadre maschile e conquistando il terzo titolo consecutivo (su tre disputati) nel Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Kim Je Deok, Kim Woojin e Oh Jin Hyek hanno infatti sfiorato una clamorosa sconfitta in semifinale contro il terzetto giapponese, avendo la meglio per pochi millimetri allo shoot-off (28-28) anche grazie ad un pizzico di fortuna. Nell’atto conclusivo i Coreani hanno poi alzato il livello, aggiudicandosi tre volée di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Ladel Sud va a un soffio dal baratro ma si salva, trionfando anchee conquistando il terzo titolo consecutivo (su tre disputati) nelconai Giochi Olimpici di2021. Kim Je Deok, Kim Woojin e Oh Jin Hyek hanno infatti sfiorato una clamorosa sconfitta in semifinale contro il terzetto giapponese, avendo la meglio per pochi millimetri allo shoot-off (28-28) anche grazie ad un pizzico di fortuna. Nell’atto conclusivo ini hanno poi alzato il livello, aggiudicandosi tre volée di ...

Coninews : Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le pr… - ItaliaTeam_it : Tutti svegli a notte fonda per seguire il debutto dei ragazzi e delle ragazze del tiro con l'arco e del canottaggio… - sscnapoli : ? 20’ | GOOOOLLLL! Arriva il quarto gol con un tiro dal limite di Victorrr! @victorosimhen9 ?? #NapoliBassaAnaunia… - lucalfier : RT @TaiwanInItalia: Terza medaglia per #Taiwan a #Tokyo2020 !!! ?? È l'argento del Tiro con l'Arco maschile a squadre, vinto dal trio compos… - Frankyno7 : RT @enzomarangio: La bellezza del tiro 'alla #DelPiero' nasceva dal fatto che non era frutto di tanti tentativi, era una sua firma che pone… -