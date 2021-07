Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo. Diana Bacosi: “Ho dato tutto, ho perso l’oro per un piattello. Nello sport può succedere. Sono contenta così” (Di lunedì 26 luglio 2021) Diana Bacosi ha regalato una nuova medaglia d’argento alla delegazione azzurra. La campionessa di Rio 2016 non è riuscita nell’intento di bissare il magnifico oro brasiliano, ma tornerà da Tokyo 2020 con un metallo altrettanto scintillante. La 38enne umbra ha dato vita ad un serrato testa a testa con la statunitense Amber English nella finale dello skeet, arrendendosi per un solo piattello di differenza: “Ho dato tutto, speravo nell’oro e di bissare Rio. E’ arrivato l’argento ma Sono contenta così”, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)ha regalato una nuova medaglia d’argento alla delegazione azzurra. La campionessa di Rio 2016 non è riuscita nell’intento di bissare il magnifico oro brasiliano, ma tornerà da2020 con un metallo altrettanto scintillante. La 38enne umbra havita ad un serrato testa a testa con la statunitense Amber English nella finale dello skeet, arrendendosi per un solodi differenza: “Ho, speravo nele di bissare Rio. E’ arrivato l’argento ma”, ...

