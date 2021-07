The Witcher è ai Giochi Olimpicial collo della medaglia d' oro Vitalina Batsarashkina

The Witcher è ai Giochi Olimpici...al collo della medaglia d'oro Vitalina Batsarashkina (Di lunedì 26 luglio 2021) La superfan di The Witcher, Vitalina Batsarashkina, era già nota nel 2016 quando vinse una medaglia d'argento nella pistola ad aria da 10 m alle Olimpiadi di Rio. Ai Giochi di quest'anno, l'atleta è tornata con la stessa "attrezzatura" da Witcher, solo che questa volta ha vinto l'oro! Molti degli atleti di questi Giochi saranno fan di qualche tipo di videogioco, dai Pokémon a Skyrim a League of Legends. Ciò che distingue Batsarashkina è che in realtà gareggia indossando "equipaggiamento" da Witcher. Nel 2016 c'era un medaglione di The ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) La superfan di The, era già nota nel 2016 quando vinse unad'argento nella pistola ad aria da 10 m alle Olimpiadi di Rio. Aidi quest'anno, l'atleta è tornata con la stessa "attrezzatura" da, solo che questa volta ha vinto l'oro! Molti degli atleti di questisaranno fan di qualche tipo di videogioco, dai Pokémon a Skyrim a League of Legends. Ciò che distingueè che in realtà gareggia indossando "equipaggiamento" da. Nel 2016 c'era un medaglione di The ...

