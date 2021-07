«The Walking Dead», nel 2022 l’ultimo episodio della serie tv (Di lunedì 26 luglio 2021) La fine è prossima. The Walking Dead, la cui prima puntata risale all’ottobre del 2010, si è avviato, ufficialmente, verso la definitiva conclusione. A confermarlo, con un breve trailer diffuso nel weekend, è stata la Amc, rete che per undici anni ha ospitato la serie televisiva. Il network, costretto dal Covid-19 a rallentare la produzione del gran finale, ha confermato di aver suddiviso l’undicesima e ultima stagione dello show in tre parti, ciascuna composta di otto episodi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) La fine è prossima. The Walking Dead, la cui prima puntata risale all’ottobre del 2010, si è avviato, ufficialmente, verso la definitiva conclusione. A confermarlo, con un breve trailer diffuso nel weekend, è stata la Amc, rete che per undici anni ha ospitato la serie televisiva. Il network, costretto dal Covid-19 a rallentare la produzione del gran finale, ha confermato di aver suddiviso l’undicesima e ultima stagione dello show in tre parti, ciascuna composta di otto episodi.

