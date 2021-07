Tessy del Lussemburgo incinta ha detto «sì» a Frank Floessel | le foto delle nozze

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tessy del Lussemburgo e Frank Floessel sono marito e moglie. L’ex consorte del principe Louis del Lussemburgo e l’imprenditore svizzero si sono detti «sì» in Comune, a Zurigo, con una semplice e intima cerimonia (vedi gallery in alto) a cui hanno partecipato pochissime persone tra cui i due figli di lei, Gabriel e Noah e la figlia di lui, Julia, nata da una precedente relazione. La sposa, raggiante, indossava un abito bianco che solo in parte dissimulava la dolce attesa. L’ex principessa infatti, lo scorso febbraio, aveva annunciato via Instagram di aspettare un bebè dal nuovo compagno, ormai marito. E adesso, sempre via social, ha condiviso alcuni scatti del «sì».