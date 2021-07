Terry lascia l’Aston Villa: «Ho un piano per il mio futuro» (Di lunedì 26 luglio 2021) John Terry ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare l’incarico di assistente del tecnico Dean Smith all’Aston Villa John Terry ha lasciato ufficialmente l’incarico di assistente del tecnico Dean Smith all’Aston Villa. Le sue dichiarazioni. «Il mio progetto immediato è quello di trascorrere del tempo con la mia famiglia e poi spero di raccogliere alcuni inviti a visitare club e allenatori in tutta Europa per migliorarmi con l’obiettivo di diventare un allenatore. La mia ambizione è sempre quella di diventare un allenatore e se si presenta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Johnha spiegato i motivi che lo hanno spinto are l’incarico di assistente del tecnico Dean Smith alJohnhato ufficialmente l’incarico di assistente del tecnico Dean Smith al. Le sue dichiarazioni. «Il mio progetto immediato è quello di trascorrere del tempo con la mia famiglia e poi spero di raccogliere alcuni inviti a visitare club e allenatori in tutta Europa per migliorarmi con l’obiettivo di diventare un allenatore. La mia ambizione è sempre quella di diventare un allenatore e se si presenta ...

