Tennis | Tokyo 2020 | tabellone doppio maschile | presenti Sonego e Musetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ecco ildelvalevole per le Olimpiadi di. In Giappone tutto pronto per il torneo a cinque cerchi con l’Italia che può schierare una coppia, ovvero quella formata da Lorenzoe Lorenzo. In realtà dovevano essere due ma il forfait di Matteo Berrettini ha estromesso dei giochi anche Fabio Fognini.SINGOLARE FEMMINILESINGOLAREILDELFEMMINILE...