Tennis | Tokyo 2020 | tabellone doppio femminile | nessuna italiana al via

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ildelalle Olimpiadi di, ormai prossime al via ufficiale. Sono 32 le coppie iscritte, con l’Italia purtroppo assente dal momento che per motivi di ranking le azzurre presenti a(Paolini, Giorgi, Errani) non hanno potuto formare una coppia. A guidare il seeding sono le ceche Krejcikova/Siniakova, mentre nella parte bassa delci sono le giocatrici di casa Aoyama/Shibahara. Tra le migliori singolariste da segnalare la presenza di Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Garbine Muguruza. Di seguito il ...