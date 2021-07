Tennis, prossima avversaria Camila Giorgi alle Olimpiadi. I precedenti (Di lunedì 26 luglio 2021) Camila Giorgi ha vinto brillantemente il match di secondo turno alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra ha sconfitto con un netto 6-3 6-1 la russa Elena Vesnina staccando il pass per gli ottavi di finale. La prossima avversaria della marchigiana sarà la vincitrice del match tra la ceca Karolina Pliskova e la spagnola Carla Suarez Navarro. La Tennista ceca è la testa di serie numero 5 del tabellone e sarebbe avversaria molto ostica da affrontare per Giorgi. Nei sette precedenti, infatti, l’azzurra è riuscita ad avere la meglio ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)ha vinto brillantemente il match di secondo turnodi Tokyo. L’azzurra ha sconfitto con un netto 6-3 6-1 la russa Elena Vesnina staccando il pass per gli ottavi di finale. Ladella marchigiana sarà la vincitrice del match tra la ceca Karolina Pliskova e la spagnola Carla Suarez Navarro. Lata ceca è la testa di serie numero 5 del tabellone e sarebbemolto ostica da affrontare per. Nei sette, infatti, l’azzurra è riuscita ad avere la meglio ...

