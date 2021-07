Tennis, Olimpiadi Tokyo, Novak Djokovic: “Gli organizzatori ci stanno venendo incontro per il caldo. Mi sto godendo l’esperienza” (Di lunedì 26 luglio 2021) Novak Djokovic passa senza patemi il secondo impegno del suo torneo olimpico di Tokyo, sconfigge Jan-Lennard Struff e raggiunge gli ottavi di finale, dove affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Per il momento sul campo, quindi, nulla da eccepire per il numero uno del mondo, sempre più lanciato verso il clamoroso Golden Slam, per cui i primi argomenti affrontati nella conferenza stampa post-match toccano ben altri argomenti. Si è partiti, infatti, dalla questione del dover giocare a temperature troppo elevate, nelle ore più calde del giorno. “Ho parlato seriamente con gli organizzatori – le sue parole riportate ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)passa senza patemi il secondo impegno del suo torneo olimpico di, sconfigge Jan-Lennard Struff e raggiunge gli ottavi di finale, dove affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Per il momento sul campo, quindi, nulla da eccepire per il numero uno del mondo, sempre più lanciato verso il clamoroso Golden Slam, per cui i primi argomenti affrontati nella conferenza stampa post-match toccano ben altri argomenti. Si è partiti, infatti, dalla questione del dover giocare a temperature troppo elevate, nelle ore più calde del giorno. “Ho parlato seriamente con gli– le sue parole riportate ...

Advertising

Eurosport_IT : A TESTA ALTA! ?????? Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno lottato sino all'ultimo contro i numeri 1 del mondo ??????… - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - OA_Sport : #Tennis, Olimpiadi #Tokyo2020 , Novak #Djokovic: “Gli organizzatori ci stanno venendo incontro per il caldo. Mi sto… - infoitsport : Tennis, Olimpiadi Tokyo, Fabio Fognini: 'Sto ritrovando la mia condizione. Medvedev sarà un avversario molto compli… - STnews365 : Tokyo, c’è Medvedev sulla strada di Fognini: “Avversario molto complicato” Il ligure, dopo la vittoria in due set s… -