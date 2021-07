Tennis, Olimpiadi Tokyo, Fabio Fognini: “Sto ritrovando la mia condizione. Medvedev sarà un avversario molto complicato” (Di lunedì 26 luglio 2021) Fabio Fognini ha trionfato meritatamente contro il bielorusso Egor Gerasimov conquistando gli ottavi nel torneo delle Olimpiadi di Tokyo. Una prova convincente quella del ligure che al prossimo turno dovrà affrontare il Tennista numero2 del seeding il russo Daniil Medvedev. L’azzurro nel post partita si è detto soddisfatto della sua prestazione: “Oggi ho giocato una buona partita. Sto ritrovando la mia condizione e sto riuscendo a competere a un buon livello. Purtroppo quando gioco bene mi distraggo e questo è molto pericoloso per me”. ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)ha trionfato meritatamente contro il bielorusso Egor Gerasimov conquistando gli ottavi nel torneo delledi. Una prova convincente quella del ligure che al prossimo turno dovrà affrontare ilta numero2 del seeding il russo Daniil. L’azzurro nel post partita si è detto soddisfatto della sua prestazione: “Oggi ho giocato una buona partita. Stola miae sto riuscendo a competere a un buon livello. Purtroppo quando gioco bene mi distraggo e questo èpericoloso per me”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi Tokyo2020, tennis maschile: Sonego fuori al secondo turno, Fognini resta in gara Il torinese è stato battuto dal georgiano Nikolosz Basilashvili in 3 set. Il tennista torinese Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo dal georgiano Nikolosz Basilashvili nel giro di tre set, terminati con i risultati di 6 - 4, 3 - 6 e 6 - 4. L'unico italiano ancora in gara è Fabio Fognini, che si è ...

Garozzo conquista l'argento nel fioretto maschile Il parziale delle medaglie azzurre alle olimpiadi passa così a 9 medaglie: un oro, quattro argenti ...di finale Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di tennis ...

Tennis, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si arrendono al super tie-break a Nikola Mektic e Mate Pavic Ci hanno provato strenuamente, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. I due tennisti italiani vedono i loro Giochi Olimpici di Tokyo chiudersi già quest'oggi: dopo i ko in singolare arriva anche la più che ...

