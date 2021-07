Tennis, Olimpiadi Tokyo: Camila Giorgi supera agevolmente Elena Vesnina e si qualifica per gli ottavi (Di lunedì 26 luglio 2021) Prosegue l’avventura nel torneo di Tennis femminile alle Olimpiadi di Tokyo per Camila Giorgi. L’azzurra ha vinto agevolmente il match di secondo turno contro la russa Elena Vesnina imponendosi con il punteggio di 6-3 6-1 in poco meno di un’ora e mezza. La marchigiana negli ottavi troverà la vincente della sfida tra Karolina Pliskova e Carla Suarez Navarro. Una vittoria netta quella dell’azzurra che ha palesato una superiorità evidente rispetto alla russa. D’altro canto, però, da ora in avanti le sfide si faranno sempre più complicate e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Prosegue l’avventura nel torneo difemminile allediper. L’azzurra ha vintoil match di secondo turno contro la russaimponendosi con il punteggio di 6-3 6-1 in poco meno di un’ora e mezza. La marchigiana neglitroverà la vincente della sfida tra Karolina Pliskova e Carla Suarez Navarro. Una vittoria netta quella dell’azzurra che ha palesato una superiorità evidente rispetto alla russa. D’altro canto, però, da ora in avanti le sfide si faranno sempre più complicate e ...

