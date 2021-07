Tennis | Olimpiadi Tokyo Camila Giorgi per i quarti con Karolina Pliskova | Tsitsipas con l’incubo Tiafoe

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il torneo didellecontinua a regalare emozioni. Domani 27 luglio sarà il momento del secondo turno del tabellone maschile e del terzo turno di quello femminile. Gli occhi degli italiani saranno tutti sul campo 2, per il secondo match di giornata. Saràa difendere i colori azzurri: dopo aver battuto in maniera molto comoda Jennifer Brady ed Elena Vesnina, sarà il turno di, che quest’oggi ha chiuso il sogno della spagnola Carla Suarez Navarro. In caso di successo contro la ceca, numero 5 del tabellone, ci sarebbe una tra Elina Svitolina e ...