Tennis Olimpiadi Tokyo, Camila Giorgi: "Mi sento molto bene anche se non è facile giocare con questo caldo" Camila Giorgi con il successo di oggi contro Elena Vesnina ha conquistato gli ottavi di finale delle Olimpiadi di Tokyo. La marchigiana ha disputato una partita di buonissimo livello imponendosi col punteggio di 6-3 6-1, garantendosi la sfida contro Karolina Pliskova. Nel post partita Giorgi si è detta soddisfatta della prestazione e del risultato in un match che, nonostante la differenza tra le due Tennista, nascondeva più di un'insidia: "Non era sicuramente una partita facile, ma nonostante non abbia iniziato bene comunque ritengo di aver giocato un buon

