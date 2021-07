Tennis: Fabio Fognini batte Gerasimov ed è al terzo turno alle Olimpiadi di Tokyo! (Di lunedì 26 luglio 2021) Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno alle Olimpiadi di Tokyo e ripete il risultato che aveva conseguito a Rio nel 2016. L’azzurro si impone d’autorità sul bielorusso Egor Gerasimov: 6-4 7-6(4) il punteggio finale in un’ora e 45 minuti: prossimo obiettivo presumibilmente il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, per il quale non appare come ostacolo insormontabile l’indiano Sumit Nagal. Fognini arriva subito a 30 sul servizio di Gerasimov, poi è lui a finire 0-30 sul proprio, ma riesce a salvarsi. Il break arriva velocemente, e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)si qualifica per ildi Tokyo e ripete il risultato che aveva conseguito a Rio nel 2016. L’azzurro si impone d’autorità sul bielorusso Egor: 6-4 7-6(4) il punteggio finale in un’ora e 45 minuti: prossimo obiettivo presumibilmente il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, per il quale non appare come ostacolo insormontabile l’indiano Sumit Nagal.arriva subito a 30 sul servizio di, poi è lui a finire 0-30 sul proprio, ma riesce a salvarsi. Il break arriva velocemente, e ...

SuperTennisTv : ???? Fognini: si va agli ottavi!! A #Tokyo2020 @fabiofogna sconfigge in due set Gerasimov 6-4 7-6 e al prossimo turno… - RotellaFP : RT @SuperTennisTv: ???? Fognini: si va agli ottavi!! A #Tokyo2020 @fabiofogna sconfigge in due set Gerasimov 6-4 7-6 e al prossimo turno trov… - RegLiguria : Strepitoso anche il nostro #ligurians Fabio Fognini che raggiunge gli ottavi di finale di #tennis a @Tokyo2020 batt… - OA_Sport : #Tokyo2020 #Tennis: è terzo turno per Fabio Fognini! Il ligure avanza alle Olimpiadi di Tokyo con un bel successo s… - Oriana_Mati : RT @SuperTennisTv: ???? Fognini: si va agli ottavi!! A #Tokyo2020 @fabiofogna sconfigge in due set Gerasimov 6-4 7-6 e al prossimo turno trov… -