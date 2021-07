Temptation Island | le anticipazioni | Manuela e Stefano | il bacio La disastrosa sorpresa al falò

(Di lunedì 26 luglio 2021) Arriva la penultima died è già un vero e proprio boom. E già corrono le indiscrezioni in Rete:bacia il single Luciano. Questa sera si preannuncia una puntata piena di colpi di scena., però, scoprirà tutto e si tratta di una reazione davvero spiazzante per il concorrente. E poi su Canale5 continua anche la storia d'amore tra Floriana e Federico. Lei ha voluto una pausa ed ha deciso di fermarsi, ma Federico non si è arreso. Metteranno la pietra sopra alla loro storia l continueranno? Floriana, nelle scorse settimane, al magazine di Uomini e donne ha detto: ufficiale di ...

Advertising

Agenzia_Italia : Le immagini dell'incendio nel resort di temptation island - glowsangio : RT @SpiritoSfranto: Le ragazze guarando i video dei loro fidanzati al falò di temptation island #Tokyo2020 - biscardi95 : RT @LucaMagmo: stanotte alla zanzara sono piaciuto talmente tanto che l'anno prossimo andiamo a Temptation Island... - alexio747 : RT @LucaMagmo: stanotte alla zanzara sono piaciuto talmente tanto che l'anno prossimo andiamo a Temptation Island... - fallerini42 : RT @LucaMagmo: stanotte alla zanzara sono piaciuto talmente tanto che l'anno prossimo andiamo a Temptation Island... -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Canale5, ore 21.40:Quinto appuntamento con il "viaggio nei sentimenti" condotto da Filippo Bisciglia. In puntata il falò di confronto tra Floriana e Federico: lei si presenterà? ...... sulla costa sud occidentale della Sardegna, noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 "". Evacuate circa 60 persone, tra le quali molti turisti, che si trovavano ...Secondo incendio doloso a distanza di un anno all'hotel a quattro stelle Relais Is Morus a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna, noto per essere la base logistica del reality di Canale 5 ...Nella notte di lunedì 26 luglio, una parte del Resort Relais Is Morus, villaggio noto alle cronache televisive per ospitare le trame di Temptation Island, è andato distrutto a causa di un incendio; in ...