Temptation Island | il falò sospeso tra Floriana e Federico Cosa accadrà?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Questa sera, nel penultimo appuntamento scopriremo seha accettato ildi confronto che ha richiesto il suo fidanzato. Questa sera andrà in onda la quinta puntata di, le coppie rimaste all’interno del reality dovranno fare delle scelte, e prendere posizioni. Manuela e Stefano, Alessio e Natascia,ed infine Alessandro e Jessica, sono loro le coppie che stanno ancora lottando e mettendo in discussione i loro sentimenti. Una coppia in particolare nella scorsa edizione ha lasciato tutti gli spettatori col fiato ...