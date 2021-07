Temptation Island 2021 | stasera quinta puntata | cosa accadrà alle coppie? Anticipazioni

Advertising

Un incendio ha devastato a Santa Margherita di Pula (Cagliari) una parte del Relais Is Morus, il resort quattro stelle sul mare dove si gira il reality show '', in onda su Canale 5. Attorno alle 4.15 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel per domare le fiamme che hanno investito la terrazza esterna del ristorante e le zone ...... all'hotel a quattro stelle 'Relais Is Morus' a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna , nota location che ospita i protagonisti del reality di Canale 5 ''. Leggi anche - ...Non è il primo incendio scoppiato nel resort: l'anno scorso, ai primi di agosto, nel Relais Is Morus le fiamme, di origine dolosa avevano investito la sala congressi e un'auto ...Il rogo ha investito la terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. Una cinquantina di persone ha dovuto lasciare la struttura ...