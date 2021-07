Temptation Island 2021 | le anticipazioni della quinta puntata

(Di lunedì 26 luglio 2021) Questa sera, lunedì 26 luglio, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladi, la nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le. Si trattaprimadelle due tappe finali. Si ripartirà dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convitosceltaseparazione chiede di ...

2021, quinta puntata in diretta: Floriana ci ripensa, Manuela bacia Luciano. . Gli ultimi protagonisti di questa edizione potranno finalmente trovarsi faccia a faccia negli ..., brucia l'hotel. "Il piromane", roba sconvolgente in SardegnaDa alcune settimane vanno in onda su Canale 5 le nuove puntate di Temptation Island, famoso reality show che ogni estate tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori. Diverse coppie ...Temptation Island 2021, anticipazioni quinta puntata: "pinnettu" inaspettato per Alessio. Sorprese anche per Alessandro e Federico ...