Temptation Island 2021: le anticipazioni della quinta puntata (Di lunedì 26 luglio 2021) Questa sera, lunedì 26 luglio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2021, la nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Si tratta della prima puntata delle due tappe finali. Si ripartirà dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convito della scelta della separazione chiede di ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 luglio 2021) Questa sera, lunedì 26 luglio, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladi, la nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le. Si trattaprimadelle due tappe finali. Si ripartirà dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convitosceltaseparazione chiede di ...

