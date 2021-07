Temptation Island 2021: Jessica e Alessando, il falò finale finisce malissimo (Di martedì 27 luglio 2021) Quinto nonché penultimo appuntamento con Temptation Island 2021: il reality show sulla fedeltà coniugale di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. Il programma procede spedito con la sua tabella di marcia: in ogni puntata almeno una coppia delle finire al falò di confronto quasi da contratto e, com’è già successo fino alla scorso episodio, anche in questo quinto appuntamento abbiamo avuto l’ennesimo falò di confronto anticipato. A godersi il fuocherello della vergogna questa volta sono Jessica e Alessandro. Lei Jessica, ha 34 anni ed è un’impiegata di Tradate (in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 luglio 2021) Quinto nonché penultimo appuntamento con: il reality show sulla fedeltà coniugale di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia. Il programma procede spedito con la sua tabella di marcia: in ogni puntata almeno una coppia delle finire aldi confronto quasi da contratto e, com’è già successo fino alla scorso episodio, anche in questo quinto appuntamento abbiamo avuto l’ennesimodi confronto anticipato. A godersi il fuocherello della vergogna questa volta sonoe Alessandro. Lei, ha 34 anni ed è un’impiegata di Tradate (in ...

