Temporali e grandine sul bresciano: rischio di nuovi fenomeni estremi (Di lunedì 26 luglio 2021) Le ultime previsioni meteo Temporali e grandine e super celle, non è finita: rischio di nuovi fenomeni estremi Stamattina tanti sono stati svegliati dalla pioggia e dal forte vento. Una cella temporalesca ha colpito la pianura bresciana tra le 5 e le 6 del mattino, ma potrebbe non essere l’ultima di giornata. Nella nostra provincia Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Le ultime previsioni meteoe super celle, non è finita:diStamattina tanti sono stati svegliati dalla pioggia e dal forte vento. Una cella temporalesca ha colpito la pianura bresciana tra le 5 e le 6 del mattino, ma potrebbe non essere l’ultima di giornata. Nella nostra provincia

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta gialla per una perturbazione atlantica sul nord Italia che continua a causare elevata instabilità atmosferi… - QCanavese : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla per una perturbazione atlantica sul nord Italia che continua a causare elevata instabilità atmosferica con… - patrizia6119 : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla per una perturbazione atlantica sul nord Italia che continua a causare elevata instabilità atmosferica con… - Tomas1374 : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla per una perturbazione atlantica sul nord Italia che continua a causare elevata instabilità atmosferica con… - Emergenza24 : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla per una perturbazione atlantica sul nord Italia che continua a causare elevata instabilità atmosferica con… -