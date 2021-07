Tempesta d'amore, anticipazioni 26 luglio: Maja e Florian si avvicinano (Di lunedì 26 luglio 2021) Un nuovo amore sta per vedere la luce al Fürstenhof, come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, lunedì 26 luglio. Maja e Florian, infatti, si avvicineranno sempre più, complice la situazione critica di Selina. Quest'ultima è stata avvelenata per giorni da Ariane attraverso la sua cipria finché non è stata colta da un gravissimo malore mentre era da sola a cavallo. A soccorrere la Von Thalheim sono stati proprio Erik e la Kalenberg in quanto Vogt l'aveva incrociata poco prima che sparisse e, dunque, conosceva il suo itinerario. Dopo aver trovato Selina, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 luglio 2021) Un nuovosta per vedere la luce al Fürstenhof, come rivelano ledid'di oggi, lunedì 26, infatti, si avvicineranno sempre più, complice la situazione critica di Selina. Quest'ultima è stata avvelenata per giorni da Ariane attraverso la sua cipria finché non è stata colta da un gravissimo malore mentre era da sola a cavallo. A soccorrere la Von Thalheim sono stati proprio Erik e la Kalenberg in quanto Vogt l'aveva incrociata poco prima che sparisse e, dunque, conosceva il suo itinerario. Dopo aver trovato Selina, ...

