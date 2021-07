Taranto, cerca di uccidere la moglie con delle forbici davanti alla figlia di 6 anni, poi si suicida (Di lunedì 26 luglio 2021) . Ha cercato di uccidere la moglie davanti alla figlia di appena 6 anni. L’uomo residente a Taranto ha aspettato che le due si addormentassero e ha poi impugnato delle forbici per colpire la compagna in più punti. Nonostante le ferite è riuscita a prendere in braccio la bambina e a scappare. Con lei anche il figlio di 12 anni che dormiva in un’altra stanza. Ha cercato di accoltellare la moglie davanti alla figlia di sei ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 luglio 2021) . Hato diladi appena 6. L’uomo residente aha aspettato che le due si addormentassero e ha poi impugnatoper colpire la compagna in più punti. Nonostante le ferite è riuscita a prendere in braccio la bambina e a scappare. Con lei anche il figlio di 12che dormiva in un’altra stanza. Hato di accoltellare ladi sei ...

