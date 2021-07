Tanti gli italiani che ora guardano ad una vacanza in patria, ma l'incertezza epidemiologica ha anche l'effetto di scoraggiare gli indecisi (Di lunedì 26 luglio 2021) Tanti gli italiani che guardano ad una vacanza in patria ma l’incertezza epidemiologica ha anche l’effetto di scoraggiare gli indecisi. «Gli italiani che prevedono una vacanza sono il 28,6% a cui si aggiungerà una parte del 35,4% ancora indeciso sul da farsi» – dice Giorgio Palmucci, presidente ENIT. «Per contro il 36% non partirà per diversi motivi, tra cui in testa per il 28,6% motivi economici, per il 22,3% per le restrizioni e per il 22,0% per la paura di contrarre il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 luglio 2021)glichead unainma l’hal’digli. «Gliche prevedono unasono il 28,6% a cui si aggiungerà una parte del 35,4% ancora indeciso sul da farsi» – dice Giorgio Palmucci, presidente ENIT. «Per contro il 36% non partirà per diversi motivi, tra cui in testa per il 28,6% motivi economici, per il 22,3% per le restrizioni e per il 22,0% per la paura di contrarre il ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Le immagini che vengono dalla #Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegeta… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - GassmanGassmann : Lui è Luca, è un bimbo come tanti altri, e come tutti i bimbi ha un sogno: diventare sindaco di Milano!! E lo vuole… - Gio14993124 : RT @GiuseppeConteIT: Le immagini che vengono dalla #Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegetazio… - eldavide77 : RT @DomPer888: Caro Todi sei ancora al secondo posto perché il primo posto con quattro vaccini è di ZINGARETTI ma non c'è un solo giornali… -