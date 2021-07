Tammaro Cassandro, Tokyo 2020: solo sesto, scoppia in lacrime (Di lunedì 26 luglio 2021) Finisce subito la finale dello skeet uomini di Tammaro Cassandro ai Giochi olimpici di Tokyo. L'azzurro è il primo eliminato e chiude sesto con 16/20, stesso score del francese Delaunay... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021) Finisce subito la finale dello skeet uomini diai Giochi olimpici di. L'azzurro è il primo eliminato e chiudecon 16/20, stesso score del francese Delaunay...

