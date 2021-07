Tale e Quale Show: La Brutta Gaffe di Carlo Conti! (Di lunedì 26 luglio 2021) Tale e Quale Show: è stato finalmente svelato il cast, quasi al completo, del noto programma di Rai 1. Nel farlo, però, Carlo Conti ha commesso un piccolo errore che non è passato inosservato… Tale e Quale Show tornerà a divertire i telespettatori durante la stagione autunnale. Nelle ultime settimane erano circolati con insistenza tanti nomi, e solo oggi è stato reso noto il cast ufficiale. Molti dei nomi che erano stati ipotizzati in precedenza sono stati confermati, e c’è stata anche una divertente Gaffe che ha coinvolto Pierpaolo ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 luglio 2021): è stato finalmente svelato il cast, quasi al completo, del noto programma di Rai 1. Nel farlo, però,Conti ha commesso un piccolo errore che non è passato inosservato…tornerà a divertire i telespettatori durante la stagione autunnale. Nelle ultime settimane erano circolati con insistenza tanti nomi, e solo oggi è stato reso noto il cast ufficiale. Molti dei nomi che erano stati ipotizzati in precedenza sono stati confermati, e c’è stata anche una divertenteche ha coinvolto Pierpaolo ...

