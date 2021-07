Superman nero, Michael B. Jordan lavoro al nuovo film (Di lunedì 26 luglio 2021) Intorno al personaggi di Superman si stanno muovendo parecchie cose, in quel di Hollywood: l'ultima notizia in ordine di tempo è che l'attore e produttore Michael B. Jordan sta lavorando a un film con ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Intorno al personaggi disi stanno muovendo parecchie cose, in quel di Hollywood: l'ultima notizia in ordine di tempo è che l'attore e produttoreB.sta lavorando a uncon ...

Fantascienzacom : In arrivo un Superman nero - Screenweek : #MichaelBJordan e la sua società di produzione Outlier Society hanno unito le forze con #HBOMax per sviluppare un p… - 92Costantino : Mi piace. La guarderò sicuramente, finalmente un progetto sensato. Finalmente un #Superman nero che esiste nei fume… - fumettologica : Nero, cinese, adolescente: un Superman per tutte le stagioni -