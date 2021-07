Superbike | Locatelli convince sempre più | ma rimpiange la MotoGP

(Di lunedì 26 luglio 2021) Bella la, ma quanto manca la. Questo è il pensiero, piuttosto ricorrente, che affolla la mente di Andrea. Il pilota italiano è riuscito ad incidere in tantissime categorie motoristiche (dalla Moto2 alla Moto3 passando per il Supersport) e nella giornata di ieri ha conquistato il primo podio nella categoria che attualmente lo ospita. Il sogno, però, restala classe regina.: “sogno infranto” A margine della gara di ieri, Andreaha parlato della corsa che lo ha visto tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Locatelli

GPOne.com

...la prima volta nell'arco della sua breve carriera si porta al comando di una gara del Mondiale. Al quarto giro Rea - che ha deciso di puntare sulla SC0 - e' secondo, accorcia sue ......la prima volta nell'arco della sua breve carriera si porta al comando di una gara del Mondiale. Al quarto giro Rea - che ha deciso di puntare sulla SC0 - è secondo, accorcia sue ...Il nordirlandese ha trionfato in tutte le gare mentre Yamaha ha vissuto una giornata in chiaroscuro a causa del contatto alla curva 1 senza dimenticare però il primo podio di Andrea Locatelli ...Dieci e lode per Rea che si è imposto ad Assen. Nove per Andrea Locatelli che in gara2 ha conquistato il suo primo podio ...