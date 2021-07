Super Doncic | 48 punti all' Argentina | guarda gli highlights

(Di lunedì 26 luglio 2021) Spettacolare debutto olimpico per Lukacon 48, 11 rimbalzi (3 in attacco), 5 rimbalzi, 3 stoppate, 18/29 dal campo di cui 6/14 da tre e 6/7 ai liberi in 31 minuti, per un clamoroso +34 di ...

Advertising

bball_evo : OLIMPIADI ?? - Solo due partita oggi con i debutti vincenti della Spagna e di super Luka! #Tokyo2020 #Basketball I… - infoitsport : Super Doncic: 48 punti contro l'Argentina. Solo Oscar fece meglio all'Olimpiade - Sportmediaset - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Basket; è super Doncic, ne fa 48 all'Argentina: (ANSA) - TOKYO, 26 LUG - Un Luka Doncic str… - RinoPadovano : Oggi chiunque farebbe quantomeno fatica a rigettare l'ipotesi Luka #Doncic giocatore più forte al mondo. La cosa be… - RaiSport : ?? #Basket: è super #Doncic, ne fa 48 all'#Argentina E i media giapponesi già paragonano il fenomeno della… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Doncic

Spettacolare debutto olimpico per Lukacon 48 punti, 11 rimbalzi (3 in attacco), 5 rimbalzi, 3 stoppate, 18/29 dal campo di cui 6/14 da tre e 6/7 ai liberi in 31 minuti, per un clamoroso +34 di plus - minus e 49 di efficienza. Con ...PerSimo, romana, in finale l'ostacolo più duro è rappresentato dalla statunitense Katie ..., un titano ? Numeri strepitosi per lo sloveno stella dei Mavericks Luka: si deve tornare ...Oggi tre secondi posti tra nuoto, scherma e skeet, arricchiti dal bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. La Pellegrini soffre ma è in semifinale. Tutti i risultati degli azzurri ...Un Luka Doncic stratosferico ha trascinato la Slovenia al successo sull'Argentina per 118-100 in una partita del gruppo C del torneo di basket dell'Olimpiade di Tokyo. Il fuoriclasse dei Dallas Maveri ...