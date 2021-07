Sulle presunte virtù del neoilluminismo italiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Il grande debito di riconoscenza nei confronti dei suoi Maestri - Ludovico Geymonat, Ferruccio Rossi-Landi, Norberto Bobbio - ha portato il compianto Mario Quaranta a stabilire, nel suo ultimo, meditato, scritto, Norberto Bobbio un’illuminista pessimista (’Ed. Il Poligrafo), un rapporto troppo stretto tra il rinnovamento filosofico che a loro oggettivamente si deve e il rinnovamento culturale della vita civile che ne sarebbe derivato. In realtà, l’apertura a correnti di pensiero (soprattutto) anglosassoni estranee al neo-idealismo crociano, allo spiritualismo cattolico, al decadentismo esistenzialista c’è stata realmente ed è stata un fatto positivo, come ben documenta, con abbondanza di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Il grande debito di riconoscenza nei confronti dei suoi Maestri - Ludovico Geymonat, Ferruccio Rossi-Landi, Norberto Bobbio - ha portato il compianto Mario Quaranta a stabilire, nel suo ultimo, meditato, scritto, Norberto Bobbio un’illuminista pessimista (’Ed. Il Poligrafo), un rapporto troppo stretto tra il rinnovamento filosofico che a loro oggettivamente si deve e il rinnovamento culturale della vita civile che ne sarebbe derivato. In realtà, l’apertura a correnti di pensiero (soprattutto) anglosassoni estranee al neo-idealismo crociano, allo spiritualismo cattolico, al decadentismo esistenzialista c’è stata realmente ed è stata un fatto positivo, come ben documenta, con abbondanza di ...

