Su Instagram il primo “ritratto” di famiglia Spinalbese – Rodriguez

(Di lunedì 26 luglio 2021) Antonioe Belènpubblicano la loro prima foto dicon Luna Marì a neanche un mese dalla nascita È un periodo di grande felicità per Belène Antonio. I due sono diventati genitori della piccola Luna Marì da quasi un mese e sono stati letteralmente conquistati dalla neo arrivata. Sin dalla nascita, la conduttrice e imprenditrice argentina ha voluto raccontare della sua secondogenita, mostrandola a poche ore della nascita e dando dettagli. Con la sua community diha condiviso alcune delle prime volte della figlia come ...

Advertising

tinellissima : A momenti mi dimenticavo di postare il primo selfie coi capelli decenti da mesi. Imperdonabile.… - soundsblogit : Deddy, il messaggio ai fan dopo il primo live. E “Il cielo contromano” è singolo di platino - spacecomrades : RT @beccaspxcee: Raga!! Ho appena fatto il mio primo GIVEAWAY!! Vi prego di partecipare perché ho l'ansia che non freghi niente a nessuno p… - tgjwsite : La cola senza zucchero confonde il corpo Quando la beviamo il cervello riconosce il sapore dolce e si prepara a pro… - wangremax : ??Vendita Villa singola 350mq, 9 vani via Niccoli, 362 Granaiolo, Castelfiorentino, FI ?Prezzo: 298.000€ ?Zona: Gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram primo

elle.com

IL CASO #MeToo, grazie a una valanga di denunce anonime suin... MIND THE GAP Proteste in ... mentre ilministro Hichem Mechichi è entrato in carica la scorsa estate, sostituendo un ...Le news della scuola inpiano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola ": https://www..com/tecnicascuola/ ...L'ex Lazio ha ufficialmente aperto il proprio profilo su Instagram e ha pubblicato anche la prima foto: boom di like in poco tempo ...BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic approda nel mondo dei social: l'allenatore del Bologna ha appena aperto il suo personale profilo sulla piattaforma Instagram e ha scelto di pubblicare un primo post assieme ...