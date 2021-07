Studio FM ha acquisito Kartè di Brignano Gera d’Adda (Di martedì 27 luglio 2021) Brignano Gera d’Adda. Studio FM, realtà italiana da quarant’anni attiva nel settore dell’immagine del punto vendita, ha finalizzato l’acquisto di Kartè srl, azienda leader nella stampa digitale e cartotecnica. Fondata 15 anni fa a Brignano Gera d’Adda in provincia di Bergamo, Kartè srl è una realtà dinamica e internazionale all’avanguardia nella progettazione, realizzazione assemblaggio e logistica nei settori stampa digitale, cartotecnica, materiali pop, insegne ed espositori durevoli. “Con una struttura di più di 4000 mq dedicati a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021)FM, realtà italiana da quarant’anni attiva nel settore dell’immagine del punto vendita, ha finalizzato l’acquisto disrl, azienda leader nella stampa digitale e cartotecnica. Fondata 15 anni fa ain provincia di Bergamo,srl è una realtà dinamica e internazionale all’avanguardia nella progettazione, realizzazione assemblaggio e logistica nei settori stampa digitale, cartotecnica, materiali pop, insegne ed espositori durevoli. “Con una struttura di più di 4000 mq dedicati a ...

