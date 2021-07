Stranley Kubrick | l’uomo che ha toccato lo spazio senza lasciare la Terra

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Molti artisti, davanti a una tela bianca, iniziano con piccoli segni. Stanley, secondo me, iniziava con grasse pennellate di colori primari, e poi insisteva su quei concetti“. Steven Spielberg conosceva bene Stanley. Conosceva la sua meticolosità, la sua proverbiale passione per la musica, i suoi peculiari voli pindarici, e l’ineccepibile simmetria delle inquadrature, fortemente ricercata fino al parossismo. Ma sapeva anche che tutte queste fasi fossero secondarie, poiché subentravano in seguito a un guizzo creativo il quale, già da principio, non era un piccolo barlume, ma un incendio di entità catastrofiche. Perché in lui risiedeva una forza ancestrale e ...