“Spero finisca presto” Andrea Zelletta turbato da quello che sta succedendo | “Forza!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Lo abbiamo conosciuto all’ultimo Grande Fratello Vip. Nel reality è arrivato fino in fondo, sfiorando il podio. Modello, ex calciatore, negli ultimi mesiha visto aumentare ovviamente la propria popolarità e i propri follower. Recentemente abbiamo parlato di lui perché si vociferava ci fosse una crisi con la fidanzata Natalia Paragoni. A far nascere il dubbio è stato il fatto che i due stanno trascorrendo vacanze separate. Lei con Awed e altri amici, lui con il cagnolino e Francesco Oppini. In realtà la notizia è stata smentita dalla stessa Natalia che ha pubblicato una foto in cui compare con il suo fidanzato. Dunque nessuna rottura o ...