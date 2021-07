Speranza: "Valuteremo se introdurre l'obbligo del vaccino nelle scuole" (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "nelle prossime ore Valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza e senza dad". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della trasmissione 'Controcorrente' su Rete4. "Stiamo valutando e nessuna ipotesi è esclusa, ci impegneremo, perché la scuola è una priorità". "Non va dimenticato - ha aggiunto il ministro -che la risposta degli italiani è stata buona. Consumiamo tutti i vaccini a disposizione e facciamo oltre 500mila vaccinazioni al giorno. La risposta delle persone - ha concluso - è stata all'altezza delle aspettative". Scuola e sicurezza in ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "prossime orequale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza e senza dad". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Robertonel corso della trasmissione 'Controcorrente' su Rete4. "Stiamo valutando e nessuna ipotesi è esclusa, ci impegneremo, perché la scuola è una priorità". "Non va dimenticato - ha aggiunto il ministro -che la risposta degli italiani è stata buona. Consumiamo tutti i vaccini a disposizione e facciamo oltre 500mila vaccinazioni al giorno. La risposta delle persone - ha concluso - è stata all'altezza delle aspettative". Scuola e sicurezza in ...

