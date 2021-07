Speranza si dissocia | centrodestra e renziani all’attacco per le parole di Travaglio contro Draghi alla festa di Art 1 – Il video

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro della Salute Robertoha preso le distanze dalledel giornalista Marco, che durante ladi Articolo Uno ha sparato a zero sul premier Mariodefinendolo, tra le altre cose, un «figlio di papà» e affermando che non capisca «un ca**o». «L’ uscita disul presidente del Consiglio è infelice e non rappresenta certo il punto di vista di Articolo Uno, che sostiene convintamente la sua azione di governo», ha detto. Anche Matteo Renzi è partitoin difesa di, ...

vivinbaro : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. - mariamacina : RT @ConteZero76: Speranza si dissocia, anche a nome di Articolo1 da Travaglio. A difenderlo resta solo l'ultima giapponese, Chiara Geloni. - infoitinterno : Speranza si dissocia, centrodestra e renziani all’attacco per le parole di Travaglio contro Draghi alla festa di Ar… - MattiaRe4 : RT @florastr: @gaiatortora @ricpuglisi @robersperanza dopo i battimano al travaglio...speranza si dissocia stamani..come mai...paura della… - lbianchetti : Speranza si dissocia da Travaglio. -

L'attacco di Travaglio contro Draghi alla festa del partito del ministroE poi c'è chi, come il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, chiede le dimissioni di: "La presa di ...Lo afferma il ministro della Salute e leader di Articolo Uno, Roberto, intercettato dai giornalisti dalle parti della Camera dei Deputati, a proposito delle parole del direttore del Fatto ...Abbiamo salvato l’Italia con Figliuolo al posto di Arcuri, Cartabia al posto di Bonafede, Draghi al posto di Conte». «L’ uscita di Travaglio sul presidente del Consiglio è infelice e non rappresenta c ...Travaglio ospite della festa di Articolo 1 finisce per diventare un caso. E Speranza ci deve mettere una toppa ...