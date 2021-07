Spalletti | fari su 4 baby | Zanoli | Gaetano | Folorunsho | Zedadka

(Di lunedì 26 luglio 2021) L'estate è la stagione dei sogni nel calcio. I tifosi prefigurano grandi vittorie e trofei per i loro beniamini. Ma anche i giovani aggregati in prima squadra immaginano un futuro in Serie A e in ...

La Gazzetta dello Sport

...in prima squadra immaginano un futuro in Serie A e in questo spicchio di preparazione in casa Napoli ci sono dei ragazzi che stanno cercando di mettersi in mostra per convincere Lucianoa ...Inviato a Dimaro Folgarida Ci sono più giocatori che neppure faranno parte della rosa del prossimo anno che titolari (peraltro, pure in bilico), ma si sapeva: è un inizio aspenti, quello del Napoli alla vigilia dell'anno zero, dopo una stagione di rare luci, chiusa con un quinto posto e un raccapricciante ultima gara di campionato. In trecento, o poco più, ...La Serie A è uno dei campionati più avvincenti in Europa e nel mondo. Nel corso degli anni ha ospitato fenomeni del calibro di Maradona, Ronaldo, Zidane, Platini, Totti e Shevchenko solo per citarne a ...Dal ritiro del Napoli, il centrocampista Piotr Zielinski ha parlato così: “Pronto per lo Scudetto? Sì, mi sento pronto, farò il possibile per realizzare il sogno di voi tifos ...