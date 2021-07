“Sono gay e campione olimpico”. La storia da film di Tom Daley, dal bullismo ad un matrimonio da Oscar (Di lunedì 26 luglio 2021) L’oro di Tom Daley è una di quelle storie perfettamente “olimpiche”, che hanno scadenza breve. Piena di cose, a tratti epica, e molto sconosciuta dalle nostre parti. Da farci un film, e non è detto che non lo facciano davvero. Tom Daley, tanto per cominciare, è un “vecchio” specialista di tuffi sincronizzati inglese anche se è ancora giovane. Fu, come si dice, enfant prodige. Ha affrontato i suoi primi Giochi a 14 anni. Aveva vinto per tre volte i Mondiali, cinque gli Europei, due volte la Coppa del mondo di tuffi. L’oro alle Olimpiadi mai. A Londra, nel 2012, i suoi due bronzi furono una specie di dramma nazionale. Oggi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) L’oro di Tomè una di quelle storie perfettamente “olimpiche”, che hanno scadenza breve. Piena di cose, a tratti epica, e molto sconosciuta dalle nostre parti. Da farci un, e non è detto che non lo facciano davvero. Tom, tanto per cominciare, è un “vecchio” specialista di tuffi sincronizzati inglese anche se è ancora giovane. Fu, come si dice, enfant prodige. Ha affrontato i suoi primi Giochi a 14 anni. Aveva vinto per tre volte i Mondiali, cinque gli Europei, due volte la Coppa del mondo di tuffi. L’oro alle Olimpiadi mai. A Londra, nel 2012, i suoi due bronzi furono una specie di dramma nazionale. Oggi ...

