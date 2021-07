Sonego-Musetti escono a testa alta dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Sonego-Musetti sono stati battuti dalla fortissima coppia croata Metkic-Pavic, fresca di titolo a Wimbledon: gli slavi si sono imposti al super tie-break. 7-5, 6-7, 7-10 il punteggio dei parziali. Peccato per il primo set che gli azzurri perdono 5-7 dopo aver avuto l’occasione di chiuderlo (da 40-0 a break decisivo). Come è andata la partita di Sonego-Musetti? La coppia azzurra ha eliminato Andujar/Carballes Baena, palesando una prestazione positiva e meritando la possibilità di sfidare il duo croato, tra i migliori dei circuito maschile, hanno sfiorato l’impresa e escono a testa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021)sono stati battuti dalla fortissima coppia croata Metkic-Pavic, fresca di titolo a Wimbledon: gli slavi si sono imposti al super tie-break. 7-5, 6-7, 7-10 il punteggio dei parziali. Peccato per il primo set che gli azzurri perdono 5-7 dopo aver avuto l’occasione di chiuderlo (da 40-0 a break decisivo). Come è andata la partita di? La coppia azzurra ha eliminato Andujar/Carballes Baena, palesando una prestazione positiva e meritando la possibilità di sfidare il duo croato, tra i migliori dei circuito maschile, hanno sfiorato l’impresa e...

Advertising

Eurosport_IT : A TESTA ALTA! ?????? Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno lottato sino all'ultimo contro i numeri 1 del mondo ??????… - WeAreTennisITA : Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni del… - GiuliaV5 : RT @federtennis: ???? Si fermano al secondo turno le due coppie azzurro in tabellone di doppio a #Tokyo2020. Mektic/Pavic 7-5 6-7 10-7 Muse… - biebfirstdance : @_peaceloveteen pure io, soprattutto da sonego. musetti lo potevo anche capire visto la sua giovane età ecc però on… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Stanno rigiocando il super tiebreak del match di Musetti/Sonego in tv, speriamo vada meglio questa volta, dai. #Tennis… -