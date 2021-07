Sondaggio, secondo il 71% dei votanti, Arnautovic è la soluzione giusta per l’attacco del Bologna (Di martedì 27 luglio 2021) Arnautovic in arrivo a Bologna: secondo voi, è la soluzione giusta per l’attacco? Sì (71%) No (29%) Foto: Twitter Austria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021)in arrivo avoi, è laper? Sì (71%) No (29%) Foto: Twitter Austria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

laleccodadio38 : RT @CpLeielui: Piccolo sondaggio, la vedete la cremina? Secondo voi da dove esce? Culo o figa dai più retwittate e piu in fretta lo vedrete… - palo78063181 : RT @CpLeielui: Piccolo sondaggio, la vedete la cremina? Secondo voi da dove esce? Culo o figa dai più retwittate e piu in fretta lo vedrete… - elenaablake : @spyheda allora nel secondo sondaggio ho votato quello che hai votato te(anche se non ho visto la serie) perché ari… - spyheda : io nera per il secondo sondaggio - diorwcnda : @spyheda IL SECONDO SONDAGGIO????? -