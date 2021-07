Advertising

Adnkronos : #Sondaggio, Fratelli d’Italia al top: i numeri. - cschannel_news : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al top davanti a Lega e Pd - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Sondaggi politici, Fratelli d'Italia al top davanti a Lega e Pd - GHERARDIMAURO1 : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia al top davanti a Lega e Pd - radio_milano : RT @Adnkronos: #Sondaggio, Fratelli d’Italia al top: i numeri. -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Fratelli d'Italia cala ma resta il primo partito davanti a Lega e Pd. Il sondaggio Swg per il Tg La7 attribuisce il 20,3% nelle intenzioni di voto al partito di Giorgia Meloni. FdI cede lo 0,2% ma ...... la disoccupazione, l'abuso, l'ingiustizia; ma credeva che ciò fosse dovuto a cattivi. Non ... Era anche candidato per il suo partito, ma idicevano che non aveva possibilità di essere ...Inaugurata la nuova “casa” del partito, in viale Milano. Taglio del nastro affidato al senatore Ignazio La Russa, affiancato dalla deputata Paola Frassinetti e dai vertici cittadini e provinciali ...Fratelli d’Italia è il primo partito nel Paese, anche se in calo rispetto alla scorsa settimana. Anche la Lega e il Partito democratico, rispettivamente in seconda e terza posizione nelle intenzioni d ...