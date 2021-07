Sondaggi elettorali Euromedia: testa a testa tra Fratelli d’Italia e Lega (Di lunedì 26 luglio 2021) È testa a testa tra Fratelli d’Italia e Lega per la conquista del primato nei consensi. Secondo i Sondaggi elettorali realizzati da Euromedia per La Stampa, il partito di Giorgia Meloni è davanti ma di appena un decimo sulla Lega (20,2% contro 20,1%). Terzo incomodo è il Partito Democratico che però perde quattro decimi e scende al 19,1%. In forte rialzo le quotazioni del Movimento 5 Stelle: dopo l’accordo tra Conte e Grillo i pentastellati guadagnano quasi un punto e si portano al 15,2%. ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 luglio 2021) Ètraper la conquista del primato nei consensi. Secondo irealizzati daper La Stampa, il partito di Giorgia Meloni è davanti ma di appena un decimo sulla(20,2% contro 20,1%). Terzo incomodo è il Partito Democratico che però perde quattro decimi e scende al 19,1%. In forte rialzo le quotazioni del Movimento 5 Stelle: dopo l’accordo tra Conte e Grillo i pentastellati guadagnano quasi un punto e si portano al 15,2%. ...

