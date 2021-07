Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo | la filippina Hidilyn Diaz trionfa nei -55 kg femminili

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le emozioni della medaglia di bronzo di Mirko Zanni, le gare disono proseguite quest’oggi alledi, con la competizione riservata ai -55 kg, in cui si è distinta la, già argento a Rio 2016. Nello strappo la migliore è risultata però l’uzbeka Muattar Nabieva, capace di alzare ben 98 kg alla terza prova, cone la cinese Quiyun Liao che si sono fermate a 97 kg di misura valida, dopo un tentativo fallito dallaa quota 99 kg. Brutto avvio per ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Mirko sei fortissimo! ??? Grandissima impresa di Mirko Zanni che conquista il bronzo nel sollevamento pesi categori… - Coninews : STREPITOSOOOOOOO??? Il pesista Mirko Zanni si prende la medaglia di BRONZO nel sollevamento pesi cat. -67 kg!??… - Coninews : Una medaglia che mancava da Los Angeles 1984. ?? A #Tokyo2020 Mirko #Zanni riporta il sollevamento pesi italiano su… - cchiaxgoldenn : RT @essereessere: comunque tra Odette Giuffrida che videochiama a casa dopo aver conquistato il bronzo e dice 'nonno ha detto che me la pit… - instascinti : RT @sbarelling: Seguire le Olimpiadi su Rai2 è un viaggio alla scoperta, ti distrai un attimo e si passa dal ciclismo al sollevamento pesi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

... dalla judoka Odette Giuffrida e da Mirko Zanni, vincitore del bronzo nelcategoria - 78kg. E oggi si è ulteriormente arricchito. Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo hanno vinto uno ...... alla vigilia della terza giornata di gare per i cinque cerchi, con ben 11 medaglie totali e un bottino di ben 6 ori (tuffi, spada femminile individuale e), un solo argento e 4 ...Dopo le emozioni della medaglia di bronzo di Mirko Zanni, le gare di sollevamento pesi sono proseguite quest'oggi alle Olimpiadi di Tokyo, con la competizione riservata ai -55 kg femminili, in cui si ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 3, ma in Giappone si è già alla sesta giornata di gare ...