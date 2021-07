Softball, Olimpiadi Tokyo: Stati Uniti vittoriosi sul Giappone, domani sarà questa la finale per l’oro. Canada e Messico per il bronzo (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono state decise le due finali per la medaglia d’oro e per la medaglia di bronzo che si disputeranno domani a Yokohama per quanto riguarda il torneo olimpico di Softball. Nella fattispecie, Stati Uniti e Giappone disputeranno il confronto che vale il titolo a Tokyo, mentre per Canada e Messico ci sarà quello per la medaglia di bronzo. Italia-Canada: la cronaca Americane e nipponiche si sono affrontate però già nella notte italiana. La vittoria è andata agli USA con il punteggio di 2-1. ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono state decise le due finali per la medaglia d’oro e per la medaglia diche si disputerannoa Yokohama per quanto riguarda il torneo olimpico di. Nella fattispecie,disputeranno il confronto che vale il titolo a, mentre perciquello per la medaglia di. Italia-: la cronaca Americane e nipponiche si sono affrontate però già nella notte italiana. La vittoria è andata agli USA con il punteggio di 2-1. ...

Advertising

OA_Sport : Softball: Stati Uniti-Giappone finale per l'oro, Canada-Messico per il bronzo - Filippo_64 : RT @SchiroTheBabe: La Nazionale di #softball ha chiuso la sua partecipazione a @Tokyo2020 con una sconfitta, 8-1, con il Canada. La lanciat… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Le ragazze azzurre chiudono il torneo con 5 sconfitte in altrettante gare! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #softb… - usatoscherma : RT @NausicaMattiac2: Guardare le olimpiadi su Rai2 è passare dal nuoto, allo skeet, dal softball alla scherma, dalla pallavolo al ping pong… - VaneGenevieve : RT @NausicaMattiac2: Guardare le olimpiadi su Rai2 è passare dal nuoto, allo skeet, dal softball alla scherma, dalla pallavolo al ping pong… -