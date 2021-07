"Snake Eyes", un film d'azione non eccezionale ma condotto come si deve (Di lunedì 26 luglio 2021) Snake Eyes Al cinema. Con Harry Golding, Samara Weaving, Andy Koji. Regia di Robert Schwentke. produzione USA/Giappone 2021. Durata: 2 ore LA TRAMA Snake Eyes vuol dire Occhi di Serpente, ma (nel gergo dei giocatori) lancio di dadi a punteggio bassissimo, quindi colpo sfigato. Sfigatissimo è un tale con trascorsi mafiosi che un giorno viene accoppato dalla sua gang. La casa è incendiata, ma il figlio piccolo scampa. Divenuto adulto (e campione di arti marziali) si mette al servizio di un boss degli yakuza (la mafia giapponese) perchè il boss gli ha promesso di fargli ritrovare l'assassino del padre. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)Al cinema. Con Harry Golding, Samara Weaving, Andy Koji. Regia di Robert Schwentke. produzione USA/Giappone 2021. Durata: 2 ore LA TRAMAvuol dire Occhi di Serpente, ma (nel gergo dei giocatori) lancio di dadi a punteggio bassissimo, quindi colpo sfigato. Sfigatissimo è un tale con trascorsi mafiosi che un giorno viene accoppato dalla sua gang. La casa è incendiata, ma il figlio piccolo scampa. Divenuto adulto (e campione di arti marziali) si mette al servizio di un boss degli yakuza (la mafia giapponese) perchè il boss gli ha promesso di fargli ritrovare l'assassino del padre. ...

