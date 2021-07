Sky Italia: Andrea Duilio nuovo amministratore delegato (Di lunedì 26 luglio 2021) Andrea Duilio è il nuovo amministratore delegato di Sky Italia. Duilio assumerà l'incarico a partire dal 6 settembre 2021, riportando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky. "Sono lieto di dare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021)è ildi Skyassumerà l'incarico a partire dal 6 settembre 2021, riportando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky. "Sono lieto di dare ...

Advertising

SkyTG24 : Gli azzurri conquistano uno storico argento nella staffetta 4x100 stile libero, #Tokyo2020. Mai prima d'ora in ques… - SkyTG24 : Covid, mille euro di bonus vacanze da spendere in Italia per chi si vaccina: la proposta - SkyTG24 : Patrimoni Unesco, Italia in testa con 57 siti. Seguono Cina, Germania e Spagna. CLASSIFICA - andreastoolbox : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Fognini e Giorgi agli ottavi nel tennis | Sky Sport… - fisco24_info : Sky Italia, Andrea Duilio è il nuovo amministratore delegato: Il manager ha maturato un'esperienza ventennale in Vo… -